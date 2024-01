"Chi tace sta zitto": Rassegna cinematografica di Francesco Nuti

"Chi tace sta zitto" ovvero "Le domeniche del Nuti". Da oggi, nella Sala Conforti dell’Auser, in via Pasolini 105, prenderà il via la proiezione di una serie di film che vedono come protagonista l’indimenticabile Francesco Nuti: a inaugurare la rassegna, ideata da Alessandro Brandi, sarà questo pomeriggio alle 16,30 "Madonna che silenzio c’è stasera" uscito nel 1982. Il 14 gennaio il film in calendario è, invece, "Son contento" del 1983. Gli appuntamenti, a cadenza settimanale e ingresso libero e gratuito, proseguiranno fino al 4 febbraio.