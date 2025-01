Cerimonia Anpi per la giornata della memoria

Un fiore in ricordo dei deportati nei lager nazisti e di tutte le vittime della prigionia. E’ la tradizionale cerimonia che l’Anpi Campi Bisenzio, sezione Lanciotto Ballerini, organizza nel giorno della memoria. L’appuntamento è per lunedì 27 gennaio alle 18.30 presso il murales nell’atrio sotto la sala consiliare dove verrà deposto un omaggio floreale. "In questa giornata di commemorazione e di riflessione – spiegano da Anpi - desideriamo sottolineare l’importanza del ricordo per mantenere viva la memoria storica e sensibilizzare la comunità sui valori di libertà, giustizia e solidarietà". L’iniziativa vedrà la partecipazione del sindaco Andrea Tagliaferri e del vice-sindaco Federica Petti, "a testimonianza – concludono - del forte legame esistente fra l’amministrazione comunale e Anpi".