E-state Insieme, 500mila euro per realizzare centri estivi per bambini e ragazzi

Firenze, 13 febbraio 2025 - Centri estivi diurni o residenziali per avvicinarsi al teatro, al cinema, alla musica, con laboratori per scoprire i mestieri dell’artigianato, con attività sportive o gite all’aria aperta, per imparare a usare meglio i propri tablet, ma soprattutto per trascorrere le vacanze estive insieme agli amici. Torna il bando E-state Insieme di Fondazione CR Firenze, alla sua settima edizione, che mette a disposizione 500 mila euro per le attività proposte a bambini e ragazzi durante la pausa estiva.

I centri estivi saranno gratuiti per i bambini di famiglie con reddito sotto i 20 mila euro di Isee. Lo scorso anno il bando ha dato la possibilità di organizzare 49 centri estivi sul territorio della Città metropolitana di Firenze e delle Province di Arezzo e Grosseto. Fino al 25 marzo le associazioni del Terzo Settore possono presentare i loro progetti destinati ai bambini delle scuole primarie o secondarie di primo grado, in collaborazione con le scuole e gli enti locali. Le proposte dovranno coinvolgere bambini in stato di fragilità economico-sociale e di povertà educativa anche su indicazione degli istituti scolastici e degli uffici dei servizi sociali dei Comuni di riferimento.

Il bando E-state Insieme incoraggia: le iniziative di inclusione, favorendo la frequenza di bambini e giovani con disabilità; i percorsi di educazione all’affettività e alle relazioni, che offrano ai partecipanti la possibilità di esplorare l’identità, il riconoscimento e la gestione delle emozioni, bullismo, cyberbullismo e relazioni rispettose per sé e per gli altri; gli incontri di “Scuola per genitori”, nelle quali coinvolgere ed attivare gli adulti/genitori delle famiglie dei minori; l’attenzione ad una corretta educazione alimentare con l’utilizzo di prodotti alimentari - freschi o conservati - di produzione locale. Sono ammessi al bando corsi, stage, seminari, laboratori pratici, che avvicinino a scopo orientativo ad attività artigianali e delle professioni di ogni tipo come anche attività educative e ricreative a carattere residenziale in rifugi e ostelli sul territorio toscano. Sono previsti progetti che avvicinino alle arti performative (teatro, cinema, documentari, musica, danza) attraverso corsi tenuti da personale qualificato come anche attività di avvicinamento allo sport.

L’obiettivo finale è di dare l’opportunità a tanti bambini e ragazzi di sfruttare l’estate per fare nuove scoperte, di muoversi all’aria aperta, di divertirsi insieme ai coetanei e organizzare al meglio il loro tempo libero rispondendo alle esigenze organizzative delle famiglie. Commenta il direttore generale di Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori: “I centri estivi, sia diurni che residenziali, hanno un'importanza fondamentale in particolare per i bambini provenienti da contesti socio-economici fragili – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - perché rappresentano un'opportunità unica di crescita, socializzazione e inclusione. Sappiamo che il periodo estivo per le famiglie che non possono permettersi periodi di vacanza, ha un impatto negativo, capace di esacerbare le disuguaglianze sociali. Ecco perché è cruciale riuscire a organizzare il tempo libero estivo in modo strutturato e accessibile, guidato da professionisti, per contrastare la povertà educativa e promuovere l'inclusione sociale. Con il bando E-state Insieme possiamo dare ai bambini e ai ragazzi nuove opportunità di apprendimento e svago in ambienti sicuri e stimolanti, una formula che funziona e che riproponiamo per la settima volta, stavolta peraltro richiedendo che coloro che selezioneremo sappiano darne piena evidenza alle famiglie che potranno usufruirne”. Maurizio Costanzo