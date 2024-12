C’è la superstar del piano Alessio Bax: Felder regala i biglietti

Due concerti straordinari per iniziare il 2025 all’insegna della grande musica e dello spettacolo internazionale. Il 2 e il 4 gennaio Firenze On Stage propone ’Stravaganza di musica da Camera’ con il pianista italiano di fama mondiale Alessio Bax ed alcuni dei musicisti più talentuosi della scena internazionale. Appuntamento il 2 e 4 gennaio alle ore 20,30 al Teatro Niccolini di Firenze. "Abbiamo deciso di chiudere questa prima fase della nostra esperienza fiorentina regalando i biglietti per questi due appuntamenti – annuncia Hershey Felder (nella foto), direttore artistico di Firenze On Stage – chiunque vorrà approfittarne dovrà scrivere a [email protected]. I biglietti saranno offerti fino a esaurimento della disponibilità". Considerato la superstar del piano, Alessio Bax è vincitore di numerosi concorsi, tra i quali il Leeds e Hamatsu International Piano Competition. In carriera si è esibito con oltre 150 orchestre.