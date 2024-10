C’è la domenica metropolitana. Domani musei civici gratuiti. Ecco cosa si potrà visitare

Domani, in occasione della domenica metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi oltre a prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da MUS.E. Sono infatti in programma numerose visite e attività rivolte a giovani e adulti, che permetteranno di scoprire i musei fiorentini, le loro collezioni permanenti e le mostre temporanee: Palazzo Vecchio, Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi, Museo Stefano Bardini, Memoriale delle Deportazioni, Museo Novecento, Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine, MAD – Murate Art District e Forte di Belvedere.

Anche per i bambini e per le loro famiglie sono previste alcune attività, fra cui la visita animata La favola della Tartaruga con la vela e Vita di corte in Palazzo Vecchio e Leggende attorno allo Stemma Medici in Palazzo Medici Riccardi. A Palazzo Medici Riccardi sarà inoltre possibile visitare eccezionalmente alcuni ambienti della Prefettura normalmente non accessibili al pubblico.