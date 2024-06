Case, a Firenze prezzi su del 18%. E’ la città con gli aumenti minori. Affitti in crescita dello 0,2%

Nelle grandi città italiane, che si sia da soli o in coppia, il sogno di una casa tutta per sé parte sempre dal bilocale. Ma chi lo acquista oggi conclude un affare migliore o peggiore rispetto a chi l’investimento lo ha fatto nel 2016? Dall’analisi effettuata da Immobiliare.it Insights, la proptech company del gruppo di Immobiliare.it, emerge come nella maggior parte dei grandi centri i prezzi si siano alzati sensibilmente - con Milano, Bologna e Verona in testa alla classifica - ma ci sono anche alcune realtà dove l’acquisto risulta più conveniente oggi rispetto a 8 anni fa. Firenze, ad esempio, è la città in cui il prezzo a metro quadrato è stato molto più contenuto: nel capoluogo, infatti, in 8 anni due vani sono passati dal costare 3.744 euro/mq a oltre 4.400 euro/mq, “solo“ il 18% in più, anche se va detto che in alcuni quartieri, e in particolare nel centro storico e sulle colline, si può arrivare fino a 7mila euro a metro quadrato. Ma tra il 2024 e il 2025 gli esperti del settore immobiliare prevedono una impennata, trainata dal turismo tornato al periodo pre Covid e da una richiesta, da parte di chi preferisce un B&B a un hotel, sempre più alta. Ma l’analisi di Immobiliare.it ha preso in esame anche gli affitti, cresciuti dello 0,2% (pari a circa 20 euro a metro quadrato). Tuttavia, nonostante questi minimi incrementi, per single e famiglie risulta sempre più difficile riuscire a trovare un’abitazione da acquistare o in locazione a causa dell’invasione degli affittacamere che ormai, già da qualche anno, hanno completamente invaso la città, fagocitando interi palazzi. E decretando il trasferimento, da parte di molti fiorentini, verso zone periferiche o anche fuori provincia, dove i prezzi sono assai più contenuti.

Giusto per capire cosa accada nelle altre città vale la pena prendere in esame le tre Metrocittà in cui i prezzi sono schizzati alle stelle. Se nel 2016 per un bilocale nel capoluogo meneghino bisognava mettere a budget 3.278 euro al metro quadro, ora ne servono poco più di 5.100, un aumento che sfiora il 60%, in assoluto il più alto tra le grandi città italiane. Segue Bologna, dove 8 anni fa la cifra domandata era 2.580 euro/mq mentre ora la richiesta è del 44,5% più elevata. Attualmente, infatti, per un bilocale si arriva a spendere di media 3.729 euro/mq. Al terzo posto Verona, con una rivalutazione del 41%. Si è passati infatti dai 1.966 euro/mq del 2016 ai 2.770 euro/mq attuali per un bilocale nel comune.

A.P.