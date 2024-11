Siena, nuovo casco refrigerante per l’oncologia medica dell’ospedale

Siena, 2 novembre 2024 - Sarà consegnato lunedì prossimo all'ospedale Le Scotte di Siena il casco refrigerante destinato al reparto di oncologia medica per evitare o diminuire il fenomeno della perdita dei capelli associata alla chemioterapia. Il casco refrigerante porta la temperatura del cuoio capelluto a 3-5 gradi, viene indossato poco prima dell'inizio della terapia e tenuto durante e dopo la somministrazione, rappresentando un valido supporto nelle cure ma anche un conforto emotivo per preservare la giusta armonia con la percezione di sé e del proprio aspetto esteriore.

Un acquisto che arriva grazie alla raccolta fondi Oltre lo specchio lanciata da Anpas, l'associazione delle pubbliche assistenze dell'area senese e della Val d'Elsa: 46.360 euro l'importo raggiunto nelle ultime settimane, grazie alle donazioni di privati cittadini, alle iniziative delle pubbliche assistenze, di alcune contrade e con il sostegno di Banca Centro e Fondazione Banca Chianti, insieme a tante associazioni e attività socio-ricreative del territorio provinciale.

"Abbiamo raggiunto un risultato importante - spiega Daniela Salvadori coordinatrice Anpas Zona senese - con un progetto che in questi mesi si è fatto strada nel cuore di tanti, dai privati alle società di contrada fino alle volontarie e ai volontari delle nostre pubbliche assistenze e di tutte le associazioni, gli enti e le attività socio-ricreative del territorio che ci hanno supportato anche con la realizzazione di eventi ed iniziative che hanno promosso la raccolta fondi regalandoci preziosi momenti di socialità, condivisione e aggregazione". La consegna è in programma lunedì alle 16 presso la palazzina amministrativa dell'Aous.