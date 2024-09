Cascine, furto ’live’ sui social. Minore minaccia un vigilantes con una pistola giocattolo

All’ingresso di un supermercato a Novoli ha improvvisamente tirato fuori una pistola da sotto la maglia e minacciato l’addetto alla sicurezza del centro commerciale. L’episodio, avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì, ha visto come protagonista un 15enne di origine straniera che, senza apparente motivo, ha impugnato l’arma, che solo dopo è emerso essere un giocattolo, e cominiciato a dare di matto. Di quest’ultimo particolare se ne sè accorto per primo proprio il vigilantes, che dopo aver intimato al ragazzo di consegnare la pistola, è riuscito a farlo allontanare in strada e, alla fine, anche a disarmarlo.

La polizia ha messo un punto definitivo alla vicenda: la riproduzione (che ad occhi non esperti sarebbe potuta essere scambiata anche per una pistola vera) è stata sequestrata, mentre il giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per minacce aggravate nonché per il porto ingiustificato dell’oggetto. Gli agenti delle volanti lo hanno infine affidato ad una struttura per minori della Toscana.

Ha invece infranto il vetro dell’auto e, incurante delle urla di un passante, si è intrufolato all’interno dell’auto per poi allontanarsi con lo zaino che era appoggiato sul sedile posteriore. Protagonista un giovane di origine africana, che è finito in un video in diretta, postato sulla pagina Facebook Spaccate piazza Vittorio Veneto, creato proprio per denunciare i continui atti vandalici ai danni delle macchine posteggiate. Il filmato è chiaro: l’uomo, appena coperto con un berretto, con uno zaino in spalla, dopo aver spaccato il finestrino è entrato nell’abitacolo ed è poi andato via con il bottino. Con tutta calma, senza nessuna paura. Al cittadino che lo ha ripreso verbalmente, come a sberleffo, gli ha risposto: "Cosa c’è?".

L’episodio è stato denunciato alla polizia. "Più tardi – racconta l’autore – mi sono ritrovato di nuovo nel giardinetto del parcheggio con il cane e ho scorto un ragazzino che su un monopattino guardava con “attenzione” all’interno di alcune macchine di grossa cilindrata. Al mio “hey” ad alta voce e senza neppure guardarmi se n’è andato spedito verso Porta al Prato".

Per finire, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrato soprattutto tra le Cascine e San Jacopino, la polizia ha sorpreso due 17enni con addosso diversi grammi di hashish nascosti in pacchetti di sigarette. La droga è stata sequestrata, mentre al momento nei confronti dei minori è scattata una denuncia per illecita detenzione di sostanza stupefacente.

