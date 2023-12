Cantieri, cambia la viabilità

Deviazioni della viabilità e divieti nei prossimi giorni per ‘cantieri in corso’ in alcune strade sestesi. Oggi sarà chiusa al traffico per lavori sulla rete idrica all’altezza del civico 120, dalle 8 alle 17, via Fratelli Rosselli con divieto di sosta e di transito pedonale. Da oggi al 29 dicembre, invece, la corsia di immissione in via del Cantone direzione sud della rotatoria tra la stessa via del Cantone e via Lucchese resterà chiusa al traffico per lavori urgenti all’acquedotto. Infine, da domani, dalle 8 alle 17, via di Castello sarà chiusa al traffico per lavori sulla rete idrica all’altezza del civico 168 e sarà in vigore il divieto di sosta e di transito pedonale.