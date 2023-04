Cani segregati dentro un’auto Maltrattamenti, donna denunciata Scoperta della polizia dopo una lite

Mattina presto a Novoli, urla e srepiti, morsi, calci a ’corredo’ di una lite furibonda, come se non ci fosse un domani. Inevitabile prima o dopo una chiamata al 112 e l’arrivo degli agenti delle Volanti, in via San Donato. L’intervento almeno nell’immediato è servito a risolvere la diatriba; soprattutto però ha fatto scoprire un caso – secondo la Polizia – di maltrattamenti di animali: cani, per lo più cuccioli, tenuti ’a pensione’ in due macchine, in condizioni sembra raccapriccianti.

Intanto le protagoniste dell’alterco, due donne di 50 e 59 anni. Non si sarebbero risparmiate in reciproci spintoni, colpi al volto. Una avrebbe anche assestato un morso alla mano dell’altra. Il motivo del clamoroso litigio? Secondo la 59enne, le chiavi della sua macchina: gliele avrebbe prese l’altra donna in non meglio precisati circostanze e motivi. Avvicinatisi all’auto parcheggiata in un piazzale condominiale della zona, i poliziotti si sono trovati di fronte uno scenario molto particolare. E brutto, diciamolo: dentro l’abitacolo cinque cuccioli meticci (la maggior parte simili a labrador) e un cane adulto costretti, probabilmente da ore, in uno spazio angusto, ristretto, in mezzo ai propri escrementi, senza né acqua e né cibo. Altri quattro ’migliori amici dell’uomo’ erano invece in una seconda vettura, di proprietà di un’altra persona ma di fatto utilizzata – secondo i primi accertamenti – dalla 59enne. Secondo la Polizia come ’alloggio-ricovero’ degli sventurati animali.

La ’carica dei 10’ è stata soccorsa subito dagli agenti della Questura che hanno affidato il piccolo branco all’Azienda USL Toscana Centro-Unità Funzionale di Igiene Urbana e Veterinaria, in viale Corsica. I 5 cuccioli e i 5 adulti a quattro zampe erano in condizioni igienico sanitarie pessime. Poi sono stati presi temporaneamente in carico da una struttura specializzata della provincia, a Pratolino. La donna di 59 anni, fiorentina, è stata denunciata per maltrattamenti su animali; il codice prevede anche la reclusione o una multa fino a 30.000 euro. Non sarebbe nuova a questi comportamenti.

g.sp.