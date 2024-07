Caccia al tesoro dei cimeli di Lennon. Quella giacca conservata a Firenze

In onore dell’uscita di “Mind Games - The Ultimate Collection”, uno speciale cofanetto che documenta interamente il quarto album solista di John Lennon, Hard Rock International promuove una caccia al tesoro delle memorabilia dell’artista per i fan di tutto il mondo, insieme alla John Lennon Estate e a UMe, la divisione catalogo globale di Universal Music Group. I cimeli da scoprire attraverso la caccia al tesoro di John Lennon includono strumenti, bozzetti, testi, abiti e tra questi vi è anche la giacca indossata dall’artista nel film How I Won the War - Come vinsi la guerra (1967) di Richard Lester e custodita dall’Hard Rock Cafe di via Brunelleschi. Il film è una commedia satirica sulla Seconda Guerra Mondiale, nella quale Lennon ha interpretato il primo ruolo significativo della sua carriera da attore, prima dei Beatles, interpretando il personaggio del soldato Gripweed. La giacca non rappresenta solo l’avventura di Lennon nella recitazione, ma riflette anche le tendenze della moda e della cultura degli anni ‘60. How I Won the War è stato un progetto significativo per Lennon, avvenuto durante un periodo di trasformazione della sua vita e carriera. Questa giacca è un pezzo tangibile di quella storia, simboleggiando la versatilità artistica di Lennon e la sua continua influenza sia sulla musica che sul cinema.

Inquadrando uno speciale QR code sulla teca che custodisce la giacca sarà possibile per i fan conoscere le curiosità e la storia legata alla memorabilia, e allo stesso tempo conoscere ed esplorare le altre sparse per il mondo, insieme ad aneddoti legati alla sua carriera con i Beatles e ai suoi ideali di pace.

Hard Rock possiede, infatti, la più grande e preziosa collezione al mondo di autentici cimeli musicali, con oltre 88.000 pezzi esposti nelle sue sedi in tutto il mondo, tra cui molti appartenuti a Lennon. Il lancio della caccia al tesoro è in linea con il nuovo sito web citizenofnutopia.com di John & Yoko, una mappa del mondo dove i fan possono iscriversi, lasciare messaggi pacifici, meditare e esprimere la loro gratitudine e ammirazione per John & Yoko e per i loro principi fondamentali di Pace, Amore e Verità. Nutopia è un Paese immaginario creato da John Lennon e Yoko Ono nel 1973 per promuovere le idee di pace e amore rese famose dalle canzoni di John “Imagine” e “Mind Games”.