Busto di Marco Polo donato al museo di Sichuan in Cina

La Fondazione Romualdo Del Bianco Life Beyond Tourism ha donato al museo del Sichuan, in Cina, un busto marmoreo raffigurante Marco Polo, nell’ambito delle celebrazioni del 700/mo anniversario della sua morte. Opera dello scultore Dino De Ranieri di Pietrasanta (Lucca), il busto celebra l’eredità del viaggiatore, esploratore, scrittore e ambasciatore italiano. L’occasione coincide con l’inaugurazione della mostra "Viaggio di Conoscenze: Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente", aperta al pubblico dal 20 dicembre al museo del Sichuan. La stessa esposizione era stata precedentemente allestita al World Art Museum di Pechino e visitata lo scorso novembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il busto di Marco Polo rappresenta una nuova tappa dell’azione della Fondazione Romualdo Del Bianco, che ha già donato 27 busti a istituzioni in 15 Paesi del mondo. Da Leonardo a Dante, da Michelangelo a Galileo, passando per Beccaria e ora Marco Polo, queste figure iconiche della cultura italiana si fanno promotrici ideali dell’amicizia e della collaborazione internazionale.

Attraverso queste opere marmoree, realizzate da Dino De Ranieri, si celebra l’italianità come strumento di conoscenza e dialogo interculturale. Il busto donato al museo del Sichuan è dotato di una "Targa Parlante", uno speciale Qr code che permette ai visitatori di approfondire il contributo storico e culturale di Marco Polo e il ruolo della Fondazione nella promozione del viaggio come mezzo di conoscenza e rispetto reciproco.

La Fondazione nasce con la caduta del Muro di Berlino dalla volontà di avvicinare i giovani dei Paesi dell’Est Europa – Eurasia, non più con la forza di una politica coercitiva, ma con il coinvolgimento per motivazioni culturali, invitandoli a Firenze in gruppi di lavoro internazionali. Con questa importante attività, estesasi oggi a 111 Paesi nei 5 continenti, la Fondazione ha creato l’orientamento Life Beyond Tourism, per offrire una piattaforma virtuale alla conoscenza fra culture basata su elementi fondamentali quali: Viaggio, Giovani, Interculturalità, Patrimonio Culturale, Dialogo, Conoscenza, Rispetto. Si tratta di un’attività ormai conosciuta in tutto il mondo.