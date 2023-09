Bus, sconto del 70%. La giunta ha approvato

A fronte degli aumenti del costo dei biglietti, la giunta di Impruneta ha approvato una misura per incentivare l’uso del mezzo pubblico: prevede rimborsi tra il 50 e il 70% per l’acquisto di un abbonamento per l’autobus. La proposta, pensata per venire incontro alle esigenze dei pendolari, era stata avanzata dall’assessore ai trasporti e all’ambiente Irene Marchetti.

"Si tratta di un’iniziativa rivolta a studenti e lavoratori del territorio di Impruneta – spiega – che va nella direzione di contribuire a ridurre l’uso del mezzo privato e portare un numero sempre maggiore di persone a usare il nostro trasporto pubblico". Lo sconto sarà calcolato in base alla dichiarazione Isee e potrà essere riscosso dopo aver presentato la ricevuta di avvenuto pagamento dell’abbonamento con rimborsi che vanno dalla metà della cifra pagata al 70% della quota totale. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando completo con tutti i dettagli e le modalità per richiedere e ottenere il recupero di buona parte della cifra versata.