Burraco solidale a favore della Vigilanza Antincendi Boschivi

Firenze, 7 maggio 2024 - Sarà dedicato alla Vigilanza Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Prato il prossimo torneo di burraco benefico promosso dal Circolo Culturale Lorenzo Il Magnifico di Domenica Giuliani - giornalista, blogger, giudice di burraco e presidente del Circolo -, che si terrà lunedì 13 maggio alle 20, nel Parc Bistrò Cascine (Piazzale delle Cascine 7) della nostra città. L’ evento è appunto dedicato a VAB, un’associazione di volontariato il cui scopo primario è quello della tutela dell'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione ed alla repressione degli incendi boschivi "Con un netto anticipo rispetto alle istituzioni - spiega Domenica Giuliani - la VAB ha iniziato ad occuparsi di protezione civile sin da quando questo termine era sconosciuto nel nostro Paese. La serata di burraco avrà inizio dalle ore 19,30 con l’abituale e calorosa accoglienza di tutti i partecipanti: li aspettano bevande soft e sistemazione ai tavoli. Alle 20 esatte, come da programma, inizierà la sfida e il silenzio calerà nel locale che, solitamente a quell’ora, è affollato e rallegrato da musica pop. Dopo il primo turno – continua la giudice di gara Giuliani - alle ore 21 sarà aperto il ricco buffet suggerito da Giovanni Sindaco, ristoratore di lunga e produttiva esperienza nonché nuovo gestore di questo locale che ci ospita e che vanta un’ampia sala interna, un notevole porticato e uno spazio esterno eccezionale. E vorrei aggiungere un dettaglio non da poco, ossia che pure che il parcheggio è immenso." Dopo cena la gara riprenderà con altri tre Turni Mitchell e la serata terminerà a mezzanotte circa con l’arrivo della grande torta di ringraziamento e la premiazione delle coppie vincitrici. "Come sempre -conclude Giuliani - importanti regali in palio offerti da commercianti fiorentini fra cui la Gioielleria Grassi, Bijoux di Alessandra Currini , Studio del Dr.Quercioli , Caffè Libertà e Ristorante De’Bardi." Si può partecipare solo con prenotazione al 340 34 244 34.