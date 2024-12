Bonus pendolari in Toscana: rimborso del 20% per abbonamenti ferroviari di ottobre

Tutti i possessori di abbonamento ferroviario relativo allo scorso ottobre hanno diritto ad avere un bonus pari al 20% del costo. Ne danno notizia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli.

"Il cosiddetto bonus pendolari è valido per gli abbonati di tutte le 14 linee regionali – sottolineano –. Abbiamo fatto ciò che avevamo promesso pochi giorni fa quando abbiamo dato notizia degli intollerabili ritardi accumulati su 8 delle linee regionali, ovvero che avremmo voluto che il rimborso fosse esteso a tutti gli abbonati in Toscana, indipendentemente dal rispetto o meno dell’indice minimo di affidabilità".

Tutti i possessori dell’abbonamento mensile di ottobre 2024 potranno o presentarsi alla propria biglietteria e ottenere uno sconto del 20% sull’acquisto del prossimo abbonamento, oppure presentare domanda di rimborso riempiendo il modulo sul sito di Trenitalia e inviandolo via mail. Per farlo hanno tempo fino al 31 gennaio.

"Quanto al resto, stiamo procedendo, insieme agli uffici regionali competenti, ad attuare ciò che abbiamo annunciato – aggiunge Baccelli –: dalla programmazione degli incontri con i comitati dei pendolari, a quelli con gli amministratori locali, ad un tavolo con Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana che abbia al centro le soluzioni da adottare per evitare il ripetersi di ciò che è accaduto ad ottobre".

"Mentre il governo guarda dal finestrino, la Regione Toscana trasforma le promesse fatte in azioni concrete in pochi giorni. Vogliamo rivolgere un plauso al presidente Eugenio Giani e all’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli per aver esteso il ‘bonus pendolari’ di ottobre agli abbonati di tutte le 14 linee regionali". Così Emiliano Fossi, segretario dei dem toscani, e Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture e trasporti del Pd Toscana, promotori della campagna ’Pendolari in attesa’.

"Si tratta di un riconoscimento dovuto a tutte le persone che ogni giorno prendono il treno – dicono – e sono costrette a subire i numerosi disagi causati da ritardi sempre più frequenti, cancellazioni di corse senza preavviso e mancate comunicazioni".

Per Fossi e Gazzetti "l’obiettivo è stilare un vero e proprio dossier con tutte le criticità e proposte da presentare nelle sedi istituzionali competenti: servono azioni concrete che diano risposte alle cittadine e ai cittadini e serve, soprattutto, che il governo faccia la sua parte, senza cercare di scaricare le proprie responsabilità su terzi".