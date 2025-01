Bonifacio VIII e il primo. Giubileo

MorandiLa prima osservazione riguarda l’insolito giorno di emissione che allunga notevolmente l’anno filatelico appena concluso imponendo di fatto ai produttori di album e di materiale, un tour forzato di lavoro dovendo offrire ai collezionisti gli aggiornamenti per l’anno 2024 nel più breve tempo possibile.La seconda e più importante osservazione è invece relativa al fatto che questo francobollo è stato inserito nel programma come prima emissione del 2025, anche se la data di uscita e quindi di disponibilità è il 24 dicembre scorso; quindi gli annulli primo giorno e anche i timbri di utilizzazione postale nel periodo avranno come data il 2024 su un francobollo dove come anno di produzione (che si trova in basso dopo la sigla I.P.Z.S. SpA - Roma) abbiamo il 2025 creando così un’inutile confusione per i collezionisti abituati alla cronologia analitica delle varie emissioni.Nella vignetta del francobollo con valore in tariffa B Zona 1 corrispondente a €. 1,30 viene riprodotta una tavola acquerellata tratta dal volume “Instrumenta Traslationum del 1590 realizzata da Giacomo Grimaldi dal titolo Papa Bonifacio VIII indice il primo Anno Santo nel 1300, attualmente conservata presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano.