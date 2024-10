Bombone di Rignano. Nella frazione arriva il nuovo fontanello

Anche il Bombone ora ha il suo fontanello dell’acqua di alta qualità, in versione sia naturale che frizzante. È stato installato nella frazione per merito degli stessi cittadini: "Il contributo per la sua realizzazione è stato ottenuto grazie alla capacità che hanno avuto i rignanesi nella gestione dei rifiuti, facendoci rientrare fra i Comuni virtuosi sul fronte della raccolta differenziata – sottolinea orgoglioso il sindaco Giacomo Certosi -. Abbiamo voluto restituire alla cittadinanza i meriti di questo bel risultato finanziando l’installazione del fontanello al Bombone". Oltre all’erogazione dell’acqua, c’è anche il vantaggio della riduzione dell’uso di bottiglie usa e getta. "Col fontanello, permettiamo di ridurre l’uso dell’acqua minerale comprata al supermercato e di conseguenza della plastica e incentiviamo le pratiche che portano alla riduzione dei rifiuti. Inoltre manterremo l’erogazione nella forma gratuita, come per gli altri fontanelli, anche per l’acqua gasata proprio per stimolare l’utilizzo dell’acqua pubblica di qualità".

Ma.Pl.