Bilancio, la giunta dà l’ok. Nessun aumento delle tasse. E più soldi per la sicurezza

Nessuna nuova tassa o tariffa, più servizi alla persona e nuovi investimenti in edilizia residenziale pubblica, welfare, viabilità, trasporti e sicurezza urbana. E’ quanto prevede la delibera sugli equilibri di bilancio che ha avuto il via libera nel corso della prima seduta della giunta di Palazzo Vecchio e che dovrà ora passare all’esame del Consiglio comunale. I tagli dovuti dalla spending review applicati dal governo hanno portato minori entrate agli enti locali particolarmente impegnati sul Pnnr.

Nonostante ciò, il Comune garantirà i servizi implementando in particolar modo il welfare corrente per oltre 6 milioni di euro, la viabilità e la sicurezza urbana per oltre 3 milioni di euro sul 2024. Sul lato delle opere pubbliche, vengono inseriti in programmazione triennale numerosi maggiori investimenti, tra cui i più significativi riguardano l’edilizia residenziale pubblica e social housing per oltre 10 milioni di euro, la viabilità e il trasporto pubblico locale per oltre 132 milioni di euro e la realizzazione di nuovi asili nido in via Villamagna, presso la scuola Balducci e in via Nicolodi per oltre 4 milioni di euro.

Nel dettaglio, sulla parte investimenti sono stati considerati nei tre anni interventi che saranno realizzati da Casa Spa come housing sociale dell’ex ospedale San Gallo finanziato con monetizzazioni, sull’ex caserma dai carabinieri in Santa Maria Novella (2024), somme per interventi Erp alle Murate e Rocca Tedalda (2024-2026), i finanziamenti statali per la linea tranviaria 3.2.2, i finanziamenti Pnnr per i nuovi asili nido di via Villamagna e presso la scuola Balducci, oltre alla riconversione di via Nicolodi con la creazione di un nuovo asilo nido.

Per quanto riguarda la parte corrente, oltre 3 milioni di euro sono destinati a viabilità, tramvia e sicurezza urbana, incluso il tema delle truffe agli anziani. Gli oltre 6 milioni di euro sul welfare comprendono: 450mila euro per i centri estivi, 55mila euro di contributi Ue per attività culturali e biblioteche, oltre 340mila per il sociale (Società della salute per minori, Ue per progetti assistenziali); 3,3 milioni per progetti sociali, istruzione e trasporto scolastico; oltre 370mila euro per incremento trasporto scolastico, oltre a 1,5 milioni di euro di maggiore spesa sociale a carico del Comune di Firenze.