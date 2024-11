BiblioteCaNoVa Isolotto. Letture sui migranti. Si comincia alle 18

Sei racconti collettivi per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Stasera alle 18 alla BiblioteCaNova Isolotto, in via Chiusi 4/3 (Quartiere 4), va in scena “Le probabilità sono minime” di Wu Ming 2. Letture a cura di Teresa Fallai alla presenza dell’autore. Ingresso libero. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected] – Web www.arca-azzurra.it. L’appuntamento che fa parte del segmento autunnale di "Risveglio di comunità 2024 - ME.MO. Storie di persone e parole". Un itinerario di 17 eventi teatrali, ma anche danza, musica e arte, distribuiti all’interno del contenitore Autunno Fiorentino. Lo spettacolo propone sei racconti collettivi che parlano di migrazioni, non solo geografiche. Movimenti di persone nello spazio, ma anche attraverso i confini dei generi, delle identità nazionali, della malattia.