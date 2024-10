Bencini torna in campo. Eletto segretario dem: "A disposizione del Pd"

Prima della fine della scorsa consiliatura, Andrea Bencini dopo 10 anni da assessore nelle due giunte Casini aveva annunciato: "Non mi ricandido consigliere: torno a occuparmi del mio lavoro", ossia quello di legale con studio nella piana fiorentina. Ma la passione per la politica ha tenuto lontano l’avvocato Bencini (nella foto insieme al sindaco) da Bagno a Ripoli per poche settimane: è appena stato eletto segretario comunale del Pd ripolese. Il voto unanime ha sancito l’approvazione della sua nuova guida dopo le dimissioni di Edoardo Ciprianetti che nel frattempo è stato chiamato dal sindaco Francesco Pignotti nella nuova figura di capogabinetto. "Mi rimetto a disposizione del partito in cui milito da sempre – dice Bencini all’indomani dell’elezione – perché credo che a seguito delle primarie, delle elezioni e dell’insediamento della nuova amministrazione comunale si sia aperta una nuova stagione politica in cui il Pd dovrà essere più che mai protagonista e forza propulsiva. Lavorerò con la comunità con spirito di coesione ed unità, per centrare gli obiettivi che ci prefiggeremo per un partito forte, radicato, concreto ed aperto alla società e che metta al centro i propri iscritti e militanti".

Manuela Plastina