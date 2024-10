Baskin, la pallacanestro inclusiva debutta al palazzetto dello sport

Lastra a Signa scommette sul Baskin, il basket adattato e inclusivo che permette a persone di età diverse, normodotate e con disabilità (motorie e intellettive) di giocare insieme. Un primo evento, per far conoscere questa disciplina, è in programma domenica 13 ottobre (ore 15.30) nel palazzetto dello sport. L’iniziativa è promossa dal Comune, in collaborazione con Team Nova Basket, Iride (la società che gestisce vari impianti sportivi lastrigiani) e Eisi, l’Ente italiano sport inclusivi. Il progetto è stato presentato ieri dal sindaco Emanuele Caporaso, dall’assessore allo Sport, Mirio Bogani, dalla vicesindaca e assessora al Sociale, Annamaria Di Giovanni, da Emilio Chiarugi, arbitro di baskin e formatore nazionale arbitri, Eraldo Mazzuca presidente della Team Nova Basket e Alessandro Marchi, presidente di Iride. "Lastra a Signa è da sempre un territorio molto vivo dal punto di vista sportivo – ha spiegato il sindaco – con tantissime società che negli anni hanno portato avanti l’idea dello sport per tutti. Un grazie quindi a tutti coloro che si sono messi subito all’opera, come la Team Nova Basket".

"L’idea – ha proseguito l’assessore Bogani – è nata parlando con Emilio Chiarugi che mi ha spiegato come questo sport, in alcune realtà del Nord Italia, abbia riscosso un ottimo successo. Il passo successivo è stato capire come mettere in atto il progetto anche a Lastra". "Grande soddisfazione per l’entusiasmo con cui il territorio sta accogliendo l’iniziativa – ha aggiunto la vicesindaca Di Giovanni - a dimostrazione di come il nostro Comune sia molto aperto a queste tematiche".

Domenica ci sarà un torneo di baskin con quattro squadre: Baskin Pistoia, Panda Baskin Altopascio, The Orange Baskin Mugello e Colibrì Baskin Polisportiva Castelfiorentino. L’iniziativa proseguirà in altre due giornate, una dimostrativa e l’altra che permetterà di provare il baskin con giocatori e coordinatori. La società Tema Nova si è già resa disponibile a lavorare per creare una realtà baskin in zona.

Lisa Ciardi