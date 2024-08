Autovelox, il Comune batte cassa: "Dalle multe? 8 milioni in tre anni"

Prima verifica e prime variazioni al bilancio previsionale 2024-2026 per la giunta della sindaca Scaletti, che si troverà a gestire anche un inaspettato tesoretto di circa 8 milioni di euro grazie alle multe. E’ questa la cifra che, conti alla mano, arriveranno nel giro di tre anni essenzialmente dagli Speedvelox su palo, istallati lo scorso febbraio a presidio dei tratti a rischio incidenti di via Faentina, via Bolognese e via Aretina. Che con i nuovi rilevatori ci sarebbe stata un’impennata delle multe era stato subito chiaro. Difficile però pensare a una variazione così consistente.

"Per il 2024 il capitolo violazioni al codice della strada vedeva 800mila euro di entrare, di cui - spiega l’assessore Donatella Golini, con delega al Bilancio- appena 70mila previste dalle multe da autovelox. L’amministrazione precedente aveva già effettuato una prima revisione; ora interveniamo con una nuova modifica ben più rilevante".

Le entrate non saranno però subito investite. Almeno in buona parte. "Abbiamo fissato un fondo di accantonamento di 905 mila euro per il 2024 e di un milioni e 135mila euro per ciascuno dei due successivi anni, così da pianificare con attenzione gli investimenti. Inoltre – prosegue l’assessore – sul tema autovelox c’è ancora incertezza normativa. E’ una partirta fluida la cui definizione spetta al governo". Va precisato e che non tutti gli incassi delle multe restano al Comune; 350mila euro spettano agli enti gestori delle strade.

E poi 150 mila euro servono all’ufficio dei vigili e ben 800mila per le spese d’invio dei verbali. Fra le variazioni di bilancio extra multe, si evidenzia l’ uscita di 81mila euro a favore delle società sportive, decisa per azzerare i costi delle concessione degli impianti, pagate al Comune. A beneficiarne : centro Anchetta, Fiesole Tennis, Ludus 90, Motoclub Graziani, Pvm Volley, Polisportiva Fratellana popolare, Fiesole Calcio. Infine, per sostenere la candidatura di Fiesole capitale della cultura, è stato istituito un fondo di 100mila eur. In merito ai tagli dei contributi statali, la spending review pubblica a Fiesole costerà 200mila euro in 5 anni. Le variazioni sono state approvate con il voto positivo della maggioranza e l’astensione del centrodestra e dei Cittadini per Fiesole. Daniela Giovannetti