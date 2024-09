Autovelox, i frutti dopo la polemica: "Migliorie alle strade con le multe"

Il consiglio comunale ha approvato, con il voto favorevole della maggioranza, una variazione al bilancio di previsione per il triennio 2024-26 per oltre 380 mila euro. La manovra, fra risparmi e entrate straordinarie, consentirà di realizzare alcuni investimenti nella manutenzione delle scuole e nella sicurezza strade, videosorveglianza compresa.

"53mila euro sono stati destinati al doposcuola e ai centri estivi post scuola. Inoltre – spiega l’assessora Donatella Golini – abbiamo 7 mila euro per trasformare un’aula della materna di Fiesole in palestrina e 30 mila servono per l’area archeologica, fra riparazione ascensori e nuovi cassonetti rifiuti". Grazie alle multe elevate con gli autovelox e a altre violazioni che arrivano sarà migliorata la sicurezza. Nel dettaglio 146mila euro sono per le telecamere di video sorveglianza da posizionare lungo le strade e 60mila per quelle in giardini e piazze; 85mila per migliorare la visibilità degli attraversamenti pedonal . Buone notizie per Caldine, dove è in programma la sistemazione della staccionate dei giardini e lungo il Mugnone con un investimento di 30 mila euro. Infine, con un prelivo dall’"Avanzo libero" del consuntivo 2023, l’Amministrazione ha destinato 300mila euro per bandi per finanziare progetti, iniziative e lavori che arriveranno dall’associazionismo locale. Critici il centrodestra e Cdf.

"Non è corretto- ha detto il consigliere Andrea Bandelli- impostare il bilancio sulle entrate delle contravvenzioni". "Si deve investire di più sulla scuola- ha osservato David Tanganelli - non c’è traccia del destino dell’immobile di Borgunto". "Siamo consapevoli che le entrate delle contravvenzioni richiedono cautela infatti c’è istituito il fondo " dubbia esigibilità" . Per la scuola- ha concluso Golini-stiamo aspettando di conoscere l’esito di un bando per capire quanto investire".

Daniela Giovannetti