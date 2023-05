Auto si ribalta e finisce contro il ristorante ‘Settimo’, il video dell’incidente

Firenze, 2 maggio 2023 – Il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza e pubblicato su Instagram da Welcome To Florence mostra la dinamica dell’incidente avvenuto stamani in via del Barco.

L'incidente in via del Barco (Video Welcome To Florence)

L’auto che si è ribaltata su un fianco, una Volkswagen Golf, e che è andata a colpire il ristorante ‘Da Settimo’ voleva evitare un’altra auto che si era immessa sulla strada. Quest’ultima probabilmente non si era accorta dell’arrivo della Golf anche a causa di una terza vettura parcheggiata all’incrocio che limitava la visibilità a entrambi i conducenti.

Alla guida dell’auto che si è ribaltata c’era un uomo che ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto, dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia municipale per i rilievi.