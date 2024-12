Auto contro moto, paura a Casellina. Grave il centauro trentaduenne

Grave incidente in via Codignola. Il fatto è successo ieri mattina intorno alle 8 quando la Smart guidata dalla 35enne G.D. si è scontrata con uno scooter Yamaha condotto dal 32enne N.L. che viaggiava da via Pisana in direzione colline. L’impatto frontale è stato molto forte.

Ad avere la peggio è stato il centauro, sbalzato dalla sella e finito violentemente a terra dopo un volo di qualche metro. Il traffico si è paralizzato. Sono stati gli automobilisti stessi a dare l’allarme alla polizia municipale che ha inviato due pattuglie sul posto unitamente ai mezzi di soccorso che si sono presi cura del motociclista ferito. Dopo l’immobilizzazione sull’asse spinale e la stabilizzazione dei parametri vitali unitamente alle prime cure, il 32enne è stato portato all’ospedale di Careggi dove si trova ricoverato in osservazione.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. I traumi sono importanti, tanto che il codice di partenza dell’ambulanza era indicato come rosso, ma la prognosi sarebbe in evoluzione positiva. Lo scenario del post incidente invece era piuttosto complicato. I due mezzi erano praticamente ‘polverizzati’ dopo l’impatto con abbondante fuoriuscita di liquidi sia per quanto riguarda gli oli, sia per il raffreddamento. Via Codignola è rimasta chiusa per oltre tre ore, questo per permettere non solo di ripulire la strada, invasa dai detriti e scivolosa per l’olio, ma per consentire anche agli agenti di polizia municipale di eseguire i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Saranno loro infatti ad attribuire eventuali responsabilità all’uno o all’altro guidatore.

Il traffico congestionato dell’ora di punta in zona industriale ha portato non pochi problemi e incidenti. Le strade più a rischio sono di certo via Codignola, ma anche la vicina via Charta 77 e la ‘sempreverde’ via Pisana. Gli agenti hanno messo gli occhi da sempre anche a via VIII marzo e viale Europa, dove oltre alle strade dritte che invitano alla velocità, c’è un gran traffico di mezzi pesanti che vanno verso i magazzini di approvvigionamento di Unicoop. Una battaglia di non poco conto, quella per la sicurezza stradale sul territorio. Gli agenti sono al lavoro per servizi coordinati sul territorio nelle ore di grande intensità di traffico.

Fabrizio Morviducci