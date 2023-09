Attirare turisti a Figline Incisa: il questionario per i cittadini

I cittadini di Figline e Incisa sono chiamati a lanciare proposte per rafforzare la vocazione turistica della loro terra. Per la fase 2 del progetto curato da JFC per il Comune, con l’obiettivo di realizzare un nuovo piano marketing territoriale, fino al 30 settembre tutti sono chiamati a rispondere a quattro domande e indicare punti di forza e criticità legati all’offerta turistica. È facile: basta collegarsi a www.visitfiv.it e compilare in pochi minuti il breve questionario in forma anonima Per partecipare basta risiedere, lavorare, aver visitato o trovarsi temporaneamente sul territorio comunale, tenendo a mente tre dei suoi aspetti principali: il suo appeal, ossia ciò che lo rende unico e, quindi, meritevole di visita; la sua collocazione geografica; le sue potenzialità paesaggistiche, enogastronomiche e culturali.

Il piano di marketing che sarà creato sulle risposte ottenuto in questo sondaggio popolare, sarà presentato a novembre durante "Autumnia". "Ringrazio chi dedicato il proprio tempo per supportarci in questa iniziativa – commenta l’assessore Francesca Farini - Informazioni preziose, che confluiranno nella stesura di un documento strategico per l’ente che ci aiuterà a promuovere il territorio e a renderlo ancora più attrattivo, intercettando nuovi flussi turistici".