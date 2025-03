Assemblea pubblica al circolo per discutere della tramvia

Una diretta sui social, il 12 marzo alle 20.45, e un’assemblea pubblica al circolo Rinascita il 19 marzo alle 21. Il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, entra a gamba tesa sull’argomento tramvia. E lo fa perché vuole fare chiarezza, "dopo essere rimasto in silenzio – spiega - perché ritengo che la politica debba decidere nelle sedi opportune. Invece, le campagne e gli attacchi mediatici mettono in difficoltà procedimenti tecnici complessi e delicati, come quello dell’approvazione di un progetto per una linea tramviaria". Per poi ribattere sull’indecisionismo di cui è stata criticata la sua giunta sull’argomento: "E’ una menzogna, critiche più o meno strumentali. Il 2 febbraio 2024 abbiamo approvato una delibera di giunta che fornisce l’indirizzo per concludere la progettazione e poi avviato l’iter autorizzativo. Il Comune ha preso una decisione più di un anno fa, chi diffonde falsità deve assumersene la responsabilità".

P.F.N.