Arlecchino? Comunque vada, sarà un successo

Grande successo sia sotto il profilo delle vendite dei biglietti che per entusiasmo alla prima di ieri sera per “Arlecchino?”, una produzione che unisce la tradizione della commedia dell’arte alla modernità di un racconto teatrale potente e attuale. Scritto da Marco Badiani e interpretato da Andrea Pennacchi, l’evento al Teatro Garibaldi di Figline Valdarno coinvolge il pubblico di tutte le età con una performance che emoziona e fa riflettere. Ma non lo ha fatto solo nella serata di ieri, che andrà in replica oggi alle 16,30: tutto l’allestimento è diventato uno spettacolo nello spettacolo. Cittadini, spettatori e curiosi hanno avuto l’opportunità di vedere da vicino il lavoro di preparazione del palcoscenico e del dietro le quinte, iniziato dal 7 gennaio e culminato appunto nelle serate finali. Un lavoro in loco, hanno spiegato gli organizzatori dell’evento, che non solo consente di perfezionare ogni aspetto artistico prima della messa in scena vera e propria, ma rende il territorio in cui viene ospitato parte integrante di un progetto che mescola tradizione e innovazione, dando nuova vita a un classico della cultura teatrale. “Arlecchino?” è una riflessione profonda sulla figura dell’eterna maschera icona della commedia dell’arte, che viene reinterpretata da Andrea Pennacchi.

Manuela Plastina