Anas, lavori sul raccordo Siena-Firenze per il risanamento dei cavalcavia

Firenze, 17 maggio 2024 - Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori di manutenzione programmata avviati da Anas nell'ambito del piano di riqualificazione dell'infrastruttura. Per consentire l'avanzamento dei lavori di risanamento dei cavalcavia che sovrappassano la sede stradale sono necessarie limitazioni temporanee al transito che sono state programmate esclusivamente in orario notturno, per contenere i disagi al traffico. Nel dettaglio, da lunedì 20 maggio sarà chiusa la carreggiata in direzione Siena tra gli svincoli di San Casciano Nord e San Casciano Sud, dalle ore 21 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria costituita dalla strada regionale 2 'Cassia’. Il completamento di questa fase è previsto entro il 21 giugno.