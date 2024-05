Alluvione Toscana, al via commissione d'inchiesta consiliare

Firenze, 7 maggio 2024 - E' convocata per martedì 21 maggio la prima seduta di insediamento della commissione d'inchiesta sugli eventi alluvionali di ottobre e novembre scorso in Toscana. La convocazione è stata inviata oggi dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Sul tema è intervenuto il capogruppo Fdi, Francesco Torselli, in apertura della seduta odierna dell'assemblea. Torselli ha preso la parola per ricordare di aver depositato la richiesta per l'istituzione della commissione d'inchiesta di cui, ha aggiunto, "non ne abbiamo più avuto notizia. È stata costituita? Quando lo sarà? Cosa manca?", ha chiesto. "Sembra che manchi ancora la designazione" del componente "da parte del gruppo del Pd - ha spiegato il vicepresidente dell'assemblea, Stefano Scaramelli - il presidente Mazzeo però è nelle condizioni di far partire i lavori della commissione stessa, mi riserbo di segnalare la questione a Mazzeo in modo tale da poterla attivare. Tutti gli altri gruppi hanno già designato e dato comunicazione formale". "Abbiamo depositato da mesi la richiesta di costituire la commissione d'inchiesta sull'alluvione ma il Pd sta ritardando tantissimo nel darci una risposta - ha poi affermato in una nota la consigliera regionale Fdi Elisa Tozzi -. Il vicepresidente Scaramelli ci ha comunicato in aula che la commissione non sarebbe partita perché il Pd è l'unico gruppo a non aver designato il suo componente. Dopo poche ora è arrivata una comunicazione del presidente Mazzeo che ha annunciato la convocazione della commissione per il 21 maggio ma senza esponenti del Pd". "Ricordiamo - aggiunge Tozzi - che nelle settimane successive ai tragici fatti di novembre, la maggioranza si era resa disponibile a fare tutti gli approfondimenti per capire la situazione del nostro reticolo idrogeologico, oltreché il funzionamento della macchina emergenziale. Il Pd farebbe meglio a dire di non volerla fare invece che accampare le solite scuse". Secondo quanto appreso, il Pd ha tempo fino alla data di inserimento della commissione per indicare il proprio componente.