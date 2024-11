Alluvione, il ricordo: "Firenze è una laguna"

"Non ci sono vie di accesso e di uscita dalla città perchè Firenze è una laguna". Parole di Marcello Giannini a Sergio Zavoli nel Telegiornale in onda la sera del 4 novembre 1966: sono i giorni della tragica alluvione di Firenze che Rai Cultura ricorda oggi su Rai Storia con una serie di approfondimenti. E si partirà proprio da quel tg passato allo storia (ore 11,45 e in replica alle 20), quindi il documentario realizzato dal maestro Franco Zeffirelli ’Per Firenze’ (in onda alle 13,15) con la partecipazione di Richard Burton e Robert Kennedy (allora senatore) per portare alla ribalta mondiale lo stato d’emergenza del dopo alluvione. Alle 19,30 spazio agli angeli del fango con ’Viva la storia. Firenze e l’autunno degli angeli’, dove si racconta la tragedia dell’alluvione e la storia dei giovani volontari che giunsero nel capoluogo toscano per aiutare le popolazioni colpite e per recuperare le opere d’arte.

Ovviamente anche la città oggi rinnova il ricordo di quel tragico giorno di 58 anni fa, quando le acque dell’Arno invasero lFirenze, infliggendole una ferita che impiegò decenni a cicatrizzarsi. Il primo appuntamento è alle 8 al cimitero di San Felice a Ema con la deposizione di una corona di alloro alla tomba di Carlo Maggiorelli, dipendente comunale che lavorava all’acquedotto dell’Anconella che morì per non aver lasciato il posto di lavoro mentre l’acqua saliva. Alle 9 nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio ci sarà, invece la deposizione della corona in ricordo di tutti i deceduti e, stesso orario, al cimitero di Settignano omaggio alle due vittime più piccole dell’alluvione, Marina Ripari e Leonardo Sottile. Si prosegue con la messa in ricordo delle vittime celebrata in Santa Croce dall’arcivescovo di Firenze monsignor Gherardo Gambelli, alla presenza del gonfalone di Firenze. Quindi dal Ponte alle Grazie (ore 13,30) la tradizionale cerimonia con lancio di una corona di alloro nel fiume Arno. La sindaca Sara Funaro sarà presente al rito religioso e al lancio della corona in Arno. Previsto, inoltre, un momento anche durante la seduta del Consiglio comunale, quando subito dopo i classici question time e le domande di attualità, ci saranno testimonianze di quello che accadde nel 1966.