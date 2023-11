Alluvione. I salvataggi dei carabinieri

Sette famiglie e due cani salvati da acqua e fango. Passata l’emergenza, anche i carabinieri della stazione di San Piero a Ponti fanno il punto delle tantissime attività svolte durante l’alluvione che ha colpito il territorio al confine fra Signa e Campi Bisenzio. I primi interventi sono stati effettuati nella notte fra il 2 e il 3 novembre in via della Crescia, dove proprio i carabinieri hanno raggiunto i residenti per avvisarli del pericolo e invitarli a salire ai piani alti. Sono state quindi soccorse sette famiglie in via San Giusto, via della Crescia, via Pistoiese, via di Forralta, via Giordano Bruno e via San Cresci. Nelle settimane successive e fino a questi giorni, i carabinieri di San Piero a Ponti sono quindi stati utilizzati dalla centrale operativa della compagnia di Signa per i servizi di viabilità, per supportare le varie attività di messa in sicurezza del territorio e per sorvegliare strade e piazze, in modo da evitare il rischio di furti e di atti di sciacallaggio.