Allerta, vento fino a 120 chilometri. Alto Mugello sorvegliato speciale

Reggetevi forte. Perché in Alto Mugello è attesa una tempesta di vento. Lo hanno detto le previsioni del tempo. E le istituzioni hanno preso molto sul serio le indicazioni delle stazioni metereologiche per la giornata di oggi. E sia la Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, sia la Prefettura e il Centro Funzionale Regionale della Toscana hanno diramato per la giornata di mercoledì, l’allerta meteo "arancione" per vento forte, per l’area R2 del Mugello, che corrisponde alla fascia montana, quella dell’Alto Mugello – Romagna Toscana - e con codice "giallo" per le restanti aree della città metropolitana di Firenze. Si parla di intense raffiche, di venti forti fino a 120 km orari in Appennino. E si invita alla massima prudenza e attenzione nella guida e nelle attività all’aperto "per possibile di caduta di alberi, rami e oggetti non fissati." Così il Prefetto si è mosso in via preventiva, convocando già ieri pomeriggio il Centro Coordinamento Soccorsi, composto – spiega in una nota la stessa Prefettura - dai sindaci dei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, da tecnici e rappresentanti della Regione Toscana, Città Metropolitana, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, nonché dei gestori delle infrastrutture trasporti, viabilità e dei servizi pubblici essenziali al fine di assicurare il massimo coordinamento degli attori del sistema di protezione civile". Il sindaco di Palazzuolo Bottino è realista: "Abbiamo allertato, siamo pronti per eventuali interventi, e sorveglieremo. Del resto col vento non ci sono cose particolari che si possono fare, ma solo vigilare: sicuramente faremo un giro sulle strade da stamani presto per vedere se si saranno verificate cadute di alberi o altre emergenze. Non abbiamo comunque situazioni di particolari difficoltà, sulle quali intervenire in via preventiva". Il vento forte non è del resto una novità né in Alto Mugello, né in Mugello, dove si ricorda ancora la fortissima tempesta che nel 2015 si abbatté soprattutto nel territorio di Scarperia e dintornI con vento, che sfiorò i 160 km orari.

Paolo Guidotti