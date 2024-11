Allarme degrado, rissa in piazza Resistenza

‘Rodeo’ tra balordi in piazza Resistenza. Il fatto è successo ieri pomeriggio, davanti alle persone che erano in attesa del tram. Tutto sarebbe cominciato quando uno dei due, sceso dal tram, ha incontrato l’altro alla fermata del centro di Scandicci.

Probabilmente non molto lieto di incrociare il conoscente, l’uomo avrebbe cominciato a offenderlo e, al colmo della discussione, avrebbe lanciato contro l’altro anche una bottiglia di birra che si è infranta a terra.

A quel punto sono stati i negozianti a chiamare le forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, arrivate sul posto.

Vista la giornata di consiglio comunale, in piazza Resistenza c’erano anche l’assessore alla Municipale, Vignozzi e il vicesindaco, Kashi Zadeh, che hanno assistito alla scena: l’aggressore che dopo aver lanciato la bottiglia, era in fuga verso via Pascoli, l’aggredito che urlava brandendo un bastone.

Il primo litigante è riuscito a far perdere le sue tracce tra le strade cittadine; l’altro, dopo aver parlamentato non poco con i vigili che hanno provato a calmarlo, è salito sul tram e si è allontanato.

Non è la prima volta che si verificano problematiche di questo genere. L’altro giorno alla rotatoria di via Baccio da Montelupo con via Ponchielli a Casellina, i militari della compagnia di Scandicci sono intervenuti per fermare le intemperanze di un migrante che, scalzo e evidentemente fuori di sé, stava fermando il traffico in mezzo alla strada, urlando e inveendo anche contro ciclisti e automobilisti.