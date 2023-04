Alla Manifattura Tabacchi apre la bottega biologica

Inaugurazione mercoledì 12 per la Bottega Biologica fondata da Filippo Pini, che ha aperto a Firenze all’interno della nuova Manifattura Tabacchi: "Un luogo dove la familiarità - si legge in una nota - si unisce a una forte attenzione al rispetto della materia prima (prodotti genuini), ai sistemi in cui viene prodotta (senza uso della chimica) e al sostegno verso le piccole aziende del territorio". Dal 12 al 15 aprile è in programma una serie di eventi di degustazione, per conoscere le aziende bio del territorio.