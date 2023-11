Al via ’Età libera’. Domani ripartono gli aperitivi dell’Auser

Età libera, tornano gli aperitivi del venerdì. Domani il primo appuntamento alle 18 nella sede Auser di via IV novembre a Scandicci. I temi spaziano dall’arte alla storia, dalla letteratura alla scienza e sono trattati da esperti e studiosi del settore. L’organizza è di Auser Scandicci in collaborazione con il Comune. Gli appuntamento sono organizzati all’interno del programma della Libera Università di Scandicci: ogni due venerdì al costo di 10 euro comprendente l’aperitivo, solo su prenotazione dalle ore 9 alle 12 fino al giovedì antecedente (quindi oggi) al numero 055 755188. Domani sera si parla di cucina con lo chef e storico dell’arte Marco Gamannossi: "Artusi: uno scienziato in cucina nella Firenze dell’Ottocento".