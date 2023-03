AIDDA batte l'odio: imprenditoria femminile sul tema della pace e della guerra

Un momento della presentazione

Firenze, 6 marzo 2023- Presentato nella Sala del Pegaso della Regione il libro “Aidda batte l’odio: inchiesta fra le socie”, firmato dall'imprenditrice Orietta Malvisi Moretti, che raccoglie le interviste a donne imprenditrici del territorio toscano e non solo, sul tema della pace e della guerra. “Storie di vita di tante socie imprenditrici toscane ma anche di altre regioni -spiega l'autrice-, che hanno partecipato numerose in presenza e da remoto. Fra le pagine del libro e nei progetti di tante donne dell'imprenditoria spicca quello di poter essere protagoniste dell’impresa più difficile: una vera pace, nel rispetto della vita e del mondo”.

Edito da AIDDA Toscana, il volume firmato da Malvisi Moretti rappresenta un naturale proseguimento del primo, già fortunato volume “AIDDA batte Covid”. “Il libro contiene numerose interviste alle socie del nostro territorio ma non solo -puntualizza Paola Butali, presidente di AIDDA Toscana-. Mentre il primo libro analizzava in che modo le nostre imprenditrici hanno saputo affrontare il periodo della pandemia, reagendo in modo positivo alle non poche difficoltà, il secondo focalizza il tema della pace e della guerra, molto forte e sentito nel periodo storico che stiamo vivendo, sia dal punto di vista sociale che emotivo, ma anche economico. La nostra economia attraversa infatti un momento di crisi e la testimonianza di donne che lavorano nell'ambito dell'imprenditoria permette di comprendere la realtà collettiva in maniera più profonda”.

Presenti all'evento il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Commissione Cultura e Istruzione per la Regione Cristina Giachi e l'assessore all'Educazione Sara Funaro.