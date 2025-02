Agroalimentare . I distretti crescono sui mercati esteri

Prosegue la crescita sui mercati esteri dei distretti agroalimentari con un risultato delle esportazioni dei primi 9 mesi del 2024 che supera i 21 miliardi, con un progresso del 7,7% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2023. Emerge dal Monitor dei distretti agroalimentari italiani al 30 settembre 2024, curato dal Research Department di Intesa Sanpaolo che attesta un’evoluzione in linea con il totale agroalimentare italiano (+8,2%), di cui i distretti rappresentano il 42,5% in termini di valori esportati. Attraverso il Programma Sviluppo Filiere, Intesa Sanpaolo supporta 172 filiere agroalimentari. Balzo in avanti per i Vini dei colli fiorentini e senesi (+11%). Il distretto dell’Olio toscano realizza 389 milioni in più (+56%). Positivo anche l’andamento dell’Olio umbro (+33%). Massimiliano Cattozzi (foto), responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo, dichiara: "La filiera agroalimentare si rafforza nei mercati esteri".