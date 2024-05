Adotta un articolo. L’iniziativa

Torna l’iniziativa ‘Adotta un articolo della Costituzione’, progetto formativo per promuovere i valori sanciti nella nostra Costituzione presso i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ciascuna delle classi partecipanti è chiamata a lavorare su uno dei 139 articoli che compongono la Carta costituzionale, riflettendo sui valori da essa derivanti: Diritto allo Studio per tutti, Accoglienza e Solidarietà, Ripudio della guerra, Diritto universale alla Salute e al Benessere. Gli elaborati sono stati esposti nella Sala consiliare del Comune, accompagnati dalla presentazione dei bambini e ragazzi che hanno partecipato. Quest’anno hanno partecipato al progetto oltre trecento studenti, bambini e ragazzi provenienti dalle classi dell’Istituto Comprensivo Statale di Pontassieve, di quello di Pelago e della Scuola primaria Giuntini. Al termine della manifestazione agli studenti è stato consegnato un attestato di partecipazione, mentre agli Istituti di riferimento un buono spesa per l’acquisto di materiale. L.B.