A teatro con il true crime. Torna Jack lo Squartatore. Cena spettrale a Marignolle

Tanta paura anche a teatro dove, la novità dell’anno, si chiama podcast. E, ovviamente il tema è pauroso. Al teatro Puccini (domani alle 21) è atteso ’Bouquet of Madness’ – per gli amici Bom –, il primo podcast true-crime italiano dal vivo con ’Halloween of Madness volume 3’. Sul palco per questo spettacolo, riservato a un pubblico adulto, casi di cronaca nera inediti, narrati da Martina Peloponesi e Federica Frezza. Le due amiche, rapidamente, hanno conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto: a oggi hanno all’attivo 57 puntate e uno spinoff, oltre alle partecipazioni ai festival e le performance teatrali. Il loro modo di raccontare storie e creare tormentoni, come il ’labrador umano’, ’i cialtroni e bello’, ha fatto radunare intorno a loro un’agguerritissima fanbase di ’BOMers’ che non vede l’ora di poterle incontrare dal vivo.

Anche all’Officina civica di via Petrarca a Calenzano ([email protected]) la serata Halloween (ore 21,15) è con il podcast dal vivo dedicato alla storia di Jack lo Squartatore. Eugenio Nocciolini (che è anche l’autore del testo) e Gabriele Giaffreda porteranno il pubblico a Londra, nell’estate 1888, quando tra le strade affollate dei sobborghi dell East End un corpo martoriato segna un passaggio tra un prima ed un dopo: perché quello che sembra un normale delitto ai danni di una sventurata del quartiere, rappresenta invece il primo di una lunga serie. Dopo lo spettacolo è in programma una festa in costume. Serata da paura, sempre domani (ore 20,30), nella suggestiva Villa Torre dei Lari (via di Marignolle 29/c) dove è in programma una cena spettrale nella dimora della Vedova in Nero, servita da inquietanti personaggi. L’evento, organizzato dalla compagnia teatrale I Pinguini Theatre, prevederà anche un menù da brivido: dai cuori sanguinanti, ai gustosi teschi con ragni, arrivando fino a cervello di panna cotta e lapide di cioccolata (info e prenotazioni: 3386024335 o [email protected]).

Barbara Berti