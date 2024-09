A Firenze il primo dottorato di ricerca in Design, innovazione e cultura della sostenibilità

Firenze, 12 settembre 2024 – "Il dottorato di ricerca? Lo faccio in Accademia". Da quest’anno, si legge in una nota, il più alto percorso di studi può essere svolto anche presso gli istituti Afam, ovvero di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. Ministero chiama con nuova disposizione, Accademia Italiana risponde: con due nuovi Dottorati di Ricerca in materia di Arte, Innovazione e Nuove Tecnologie accreditati dal MUR.

C’è tempo fino al 14 settembre per presentare la propria candidatura per il Dottorato in Studi Avanzati di Design, Innovazione e Cultura della Sostenibilità, da svolgere nella sede di Firenze in piazza Pitti. Un dottorato pensato per rispondere alle sfide contemporanee delineate dagli scenari europei, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Next Generation EU e il Green Deal: il programma si focalizza sulla creazione di soluzioni sostenibili nei contesti industriali e sociali, affrontando le esigenze di competitività delle PMI italiane. Le aree di ricerca spaziano dalla progettazione sostenibile all’innovazione nei processi produttivi, fino all'integrazione della cultura della sostenibilità nei sistemi di produzione e consumo. Un approccio interdisciplinare e intersettoriale permette ai dottorandi di esplorare nuove potenzialità di crescita economica e sociale, sviluppando competenze avanzate per guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

Il dottorato fiorentino si affianca a quello promosso dalla sede di Roma, che nelle scorse settimane ha avviato il Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music & Cultural Heritage, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e altre importanti istituzioni nazionali. L’obiettivo dei Dottorati di ricerca di Interesse Nazionale è la creazione di reti di giovani ricercatori, selezionati secondo standard elevati e formati su temi di ricerca omogenei e interdisciplinari, favorendo il ponte tra sistema accademico e industriale, riducendo la frammentazione, puntando ad entrare nella rete degli European Doctoral Network. Accademia Italiana aderisce al curriculum in Innovation, Technologies and New Materials for Arts, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca nell’ambito dei nuovi materiali e tecnologie nelle arti creative e nel design. I dottorandi si concentreranno sull’utilizzo di tecnologie avanzate e materiali innovativi nella pratica artistica, approfondendo campi come l’arte digitale, la stampa 3D, la realtà aumentata e virtuale, incoraggiando una riflessione critica sulle implicazioni etiche e culturali dell'uso delle nuove tecnologie.