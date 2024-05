"A fianco di imprese e famiglie". Toscana, 560 milioni in tre mesi

Intesa Sanpaolo ha concesso oltre 560 milioni di euro nei primi tre mesi del 2024 per sostenere l’economia toscana, in particolare nei settori manifatturiero, turistico e agroalimentare. L’annuncio è stato fatto da Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori, durante un evento ieri a Firenze con gli imprenditori della regione, dedicato alla centralità della Toscana nella strategia dell’istituto di credito. All’incontro hanno partecipato Gregorio De Felice, capo economista di Intesa Sanpaolo, e Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria, che hanno presentato un’analisi del contesto economico toscano. "La Toscana - ha detto Barrese - esprime eccellenze distrettuali e di filiera che spiccano a livello internazionale e valorizzano il Made in Italy attraverso qualità, tradizione e continua innovazione. Un territorio con un ruolo economico e sociale di assoluto rilievo anche per il nostro gruppo, storicamente presente a fianco delle imprese e delle famiglie toscane e pronto ad accompagnare i processi di trasformazione in atto con risorse, persone e strumenti".

"Il nostro costante supporto a favore dell’economia reale toscana – ha sottolineato Barrese - è testimoniato dagli oltre 560 milioni di euro concessi nei primi tre mesi dell’anno per interventi in particolare nei settori manifatturiero, turistico e agroalimentare. Questi comparti devono affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale e generazionale in una logica di medio-lungo periodo, e noi siamo pronti a supportarli, cogliendo anche le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0". Tra le iniziative lanciate da Intesa Sanpaolo, il programma di finanziamenti "Il tuo futuro è la nostra impresa" che prevede 120 miliardi di euro a livello nazionale, di cui 9 miliardi destinati alla Toscana, per sostenere investimenti di pmi e aziende di dimensioni minori, tipiche del sistema imprenditoriale toscano.

Obiettivo: accelerare i processi di trasformazione necessari per rinnovamento industriale, transizione energetica e digitale delle imprese, facilitando l’accesso alle nuove misure del Pnrr, intervenendo in particolare su Transizione 5.0 ed energia, sviluppo estero e nuovi mercati, progresso digitale e sicurezza. Inoltre, il laboratorio Esg di Intesa Sanpaolo a Firenze offre formazione e consulenza alle imprese per sviluppare strategie sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale e di governance.

Monica Pieraccini