40 milioni a sostegno delle nuove generazioni

"Favorire l’insediamento dei giovani nelle imprese agricole: sarà questo uno dei nostri principali obiettivi e vi destineremo in totale 40 milioni di euro. Un investimento per sostenere il ricambio generazionale e venire incontro a una delle delle maggiori necessità e sfide per il settore, sia per incentivare il mantenimento della competitività sia per garantire un futuro più sostenibile". Lo ha annunciato la vicepresidente e assessora all’Agroalimentare Stefania Saccardi (foto) intervenendo al convegno Tra scambio e ricambio generazionale: idee per i giovani agricoltori organizzato dal Dipartimento di scienze politiche e sociali di UniFi. Il convegno ha messo l’accento sulla questione della mancanza di turn-over in agricoltura, fenomeno particolarmente critico nel Centro e nel Nord-Est. Un quadro cui la Regione Toscana ha risposto anche attraverso gli interventi nell’ambito di Giovanisì.