Scoprire l’arte del legno sulle orme di Bardini: tre incontri a ingresso gratuito

Firenze, 14 gennaio 2024 - Nei mesi di gennaio e febbraio il Museo Stefano Bardini ospita tre incontri dedicati all’approfondimento dell’arte della lavorazione e del restauro del legno, con particolare attenzione alla tradizione artigianale dei laboratori di Stefano e Ugo Bardini. Questa serie di appuntamenti si inserisce nell’ambito della mostra "Officina Bardini: l’arte del legno" (fino al 24 febbraio), promossa dal Comune di Firenze - Musei Civici Fiorentini e Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale con Fondazione MUS.E, Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura – Museo e Galleria Mozzi Bardini con la collaborazione dell’Università degli Studi di Firenze. Curata da Giulia Coco e Marco Mozzo, con la consulenza scientifica di Simone Chiarugi e il coordinamento di Carlo Francini e Valentina Zucchi, l’esposizione rappresenta un viaggio nell’affascinante universo della bottega di Stefano Bardini, luogo di produzione e commercio di manufatti lignei destinati a una clientela internazionale di alto profilo. “Mi fa molto piacere dare inizio a questo incarico alla direzione dei Musei Civici Fiorentini, che si aggiunge alla responsabilità legata al Patrimonio Nazionale dell’Unesco, proprio con questa serie di appuntamenti legati alla mostra in corso al nostro Museo Stefano Bardini – spiega Carlo Francini. Il Museo Bardini, e tutto il circuito legato a doppio filo con la storia dell’antiquario fiorentino – che si completa con Palazzo Mozzi Bardini e la Villa e Giardino Bardini - merita sempre più l’attenzione nostra e dei visitatori”. Gli incontri, tenuti da esperti e studiosi del settore, offriranno al pubblico la possibilità di scoprire i segreti del restauro, del design e del mercato antiquario grazie a conversazioni dinamiche in dialogo con i curatori della mostra. Il 19 gennaio alle ore 11.30, Simone Chiarugi e Carlo Francini, moderati da Giulia Coco, guideranno il pubblico in un percorso dedicato al “Restauro dei mobili antichi”, esplorando le origini e l’evoluzione di questa professione, con particolare riferimento agli istituti e alle scuole italiane che formano i futuri restauratori. Il 2 febbraio, sempre alle ore 11.30, spazio a Il design e l’artigiano con Giuseppe Lotti e Carlo Francini, moderati da Valentina Zucchi, sulle sfide ed opportunità di design e artigianato tra storia e contemporaneità, illustrando come nella falegnameria Bardini abbiano preso forma oggetti lignei di straordinaria fattura, capaci di rispondere al gusto eclettico degli acquirenti dell’epoca. Il 16 febbraio infine, Bruno Botticelli e Carlo Francini, moderati da Marco Mozzo, condurranno il pubblico in un viaggio nella storia del mercato del mobile antico con “Il mobile antiquario” soffermandosi sul fascino dei mobili rinascimentali e barocchi, narrato con la competenza di chi vive e lavora nel mondo dell’antiquariato da oltre quarant’anni. Tutti gli incontri, che si svolgeranno nella Sala della Carità, sono gratuiti con prenotazione obbligatoria e hanno una durata di circa 50 minuti. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare MUS.E all’indirizzo [email protected] o al numero 055 2768224. L’accesso al percorso museale non è incluso.