Firenze, fagotti protagonisti nel concerto di Toscana Classica Doppio appuntamento, il 27 e 28 aprile, a Santo Stefano al Ponte. In programma il "Concerto per due fagotti e orchestra in fa maggiore" di Johann Baptist Vanhal, il “Concerto per fagotto e orchestra” di Alessandro Rolla e la “Sinfonia n. 21 in la maggiore” di Joseph Haydn