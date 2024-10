Ponte di Ognissanti a Firenze: viaggio nei cimiteri monumentali della città

Firenze, 14 ottobre 2024 - Un weekend tra le chiese e i cimiteri monumentali della città che hanno ospitato grandi artisti, scrittori e scienziati. Veri e propri musei a cielo aperto che raccontano storie affascinanti in un'atmosfera solenne e suggestiva. Con l'avvicinarsi del ponte di Ognissanti, un weekend originale in una città vicina rappresenta un'ottima opportunità per celebrare Halloween in modo diverso. A Firenze è possibile conoscere l’arte, la cultura e la storia, esplorando chiese e cimiteri monumentali come quello degli Inglesi e quello delle Porte Sante, o ancora ammirare le sculture al cimitero degli Allori o visitare la basilica di Santa Croce, che accoglie le tombe di personalità come Galileo e Michelangelo. Questo tour permette di scoprire storie affascinanti e figure storiche in un'atmosfera suggestiva e solenne, approfittando anche delle offerte di alcuni degli hotel più esclusivi della città come l’FH55 Hotel Calzaiuoli in pieno centro storico o il raffinato FH55 Hotel Villa Fiesole con vista privilegiata su Firenze. Il ponte di Ognissanti si avvicina e la voglia di partire per un weekend originale in qualche città vicina sembra la soluzione migliore per festeggiare la ricorrenza più spaventosa dell’anno. Tre giorni per concedersi una fuga dalla quotidianità che possono trasformarsi in una vacanza all’insegna dell’arte e della cultura, andando oltre alle tradizionali feste in costume. Per chiunque fosse in cerca di un’esperienza diversa dalla solita caccia alle streghe e ai fantasmi, c’è un itinerario molto originale e allo stesso tempo interessante da provare in questi giorni, caratterizzati da un’atmosfera solenne e tenebrosa. Si tratta del tour che durante l’anno porta moltissimi turisti a visitare le chiese e i cimiteri monumentali della capitale del Rinascimento: dal cimitero degli Inglesi a quello degli Allori, fino a quello delle Porte Sante e ai sepolcri di Santa Maria Novella. Pochi sanno che alcuni camposanti e chiese antiche sono in realtà dei veri e propri musei che nascondono al loro interno opere architettoniche e scultoree di grande rilievo e bellezza. Ne sono un esempio alcuni luoghi di Firenze che si caratterizzano per il loro valore artistico e allo stesso tempo storico: nel corso dei secoli, moltissimi pittori, scienziati, letterati e attori sono vissuti nel capoluogo toscano fino alla loro morte e poter rendere loro omaggio è considerato da molti un privilegio e un’occasione per conoscere gli aneddoti e le storie che si nascondono tra le lapidi e le statue a loro dedicate. Tra le vie trafficate del centro, verso Piazzale Donatello, si trova, per esempio, il così detto “Cimitero degli Inglesi” che custodisce la memoria della comunità inglese e di un Ottocento cosmopolita e non conformista che ha caratterizzato Firenze. Ci si trova davanti un’atmosfera quasi romantica, dove non c’è un ordine preciso: passeggiando è possibile imbattersi nelle tombe di Giovan Pietro Vieusseux, del pedagogo Enrico Schneider, del filosofo Sismondi, dello storico Davidsohn, ma anche di artisti come JMuller, Counis, Powers o di grandi letterati anglo-fiorentini come Elisabeth Barrett Browning. Il cimitero, caratterizzato da tombe ornate e alberi, è accessibile gratuitamente e nasconde tante curiosità, tra cui il fatto che la sua forma rotonda e sopraelevata sembrerebbe aver ispirato il famoso dipinto "L'Isola dei Morti" di Arnold Boecklin. Altrettanto interessante per la posizione e il valore storico è il cimitero monumentale di Firenze, noto come delle Porte Sante, che si trova sul colle di San Miniato al Monte, vicino alla basilica romanica dal carattere unico. Dal 1870, le tombe sono state arricchite con croci, vasi e statue, e il cimitero ospita monumenti funebri e cappelle, rendendolo un luogo di grande interesse storico e artistico. Tra i sepolti più illustri ci sono Carlo Lorenzini (Collodi) che diede vita al personaggio di Pinocchio, ma anche Vasco Pratolini, Giovanni Papini e Libero Andreotti. Infine, merita una visita anche il cimitero degli Allori, inaugurato nel 1878 dalle chiese evangeliche di Firenze. Questo luogo, che accoglieva i non cattolici esclusi dai cimiteri cittadini, ospita figure illustri come Frederik Stibbert, Sir Harold Acton, Leonardo Savioli, Vernon Lee e Oriana Fallaci, insieme a molti altri artisti e intellettuali. Visitandolo non si può non notare la scultura e le arti applicate tra XIX e XX secolo, con opere di importanti scultori toscani come Fantacchiotti, Romanelli e Betti, e stranieri. Le sculture rappresentano vari stili artistici, dal realismo all'Art Nouveau, svelando un ricco panorama culturale tutto da ammirare. Il tour non può che concludersi nella basilica di Santa Croce, nota come "Pantheon delle Itale Glorie” poiché ospita le tombe di illustri personalità italiane. Costruita in stile gotico alla fine del Duecento, presenta i monumenti funebri di grandi come Galileo Galilei, Michelangelo, Macchiavelli, Foscolo e tanti altri. Durante la visita, si possono ammirare gli affreschi di Giotto e la Cappella dei Pazzi, progettata da Brunelleschi, oltre al suggestivo chiostro. Un tour particolare e meno conosciuto che porta nel cuore della tradizione fiorentina e non solo, offrendo l’opportunità di festeggiare la festa dei morti in luoghi artistici e intrisi di storia. Maurizio Costanzo