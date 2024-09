Modena City Ramblers in concerto a Sesto Fiorentino

Firenze, 2 settembre 2024 - Dopo la grande serata con Max Gazzè, continua con il concerto dei Modena City Ramblers la rassegna Liberi Tutti in programma a Sesto Fiorentino per l’80esimo anniversario della Liberazione. Appuntamento lunedì 2 settembre in piazza Vittorio Veneto (ore 21,15) sempre a ingresso libero. Alfieri del combat folk, i Modena City Ramblers proporranno un concerto particolare per celebrare il trentennale di “Riportando tutto a casa”, folgorante album d’esordio con cui la band emiliana mostrò la propria identità meticcia, intrisa di suoni irlandesi e allegria emiliana, Resistenza e buone cause per cui lottare. Ad aprire la serata saranno il cantautore romano Alessandro Liberini, in tour con il nuovo album “Senza tempo”, e l’elettro-rock dei Known Physics. Vi è venuto un certo appetito? Dalle ore 18 apriranno i battenti gli stand gastronomici. Tra le tante delizie da gustare, fritto e arrosticini, bubble tea e poke sushi, arancini, cannoli e altri golosità della tradizione siciliana. E ancora, cucina thailandese, polpo e churros, pulled pork, carne e salsiccia alla griglia, birre artigianali, hot dog e panini gourmet. In programma fino all’8 settembre in piazza Vittorio Veneto, Liberi Tutti continua con i concerti di Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray (3 settembre), Il Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre). E ancora, lo spettacolo “Il duce delinquente” di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre) e il gran finale con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d’artificio (8 settembre). Grazie al supporto del progetto Under 30 di Unicoop Firenze, tornerà anche la Silent Disco (5 settembre dalle ore 23) a cura del Clan dei Ribot: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance '90 e house. Indossando le cuffie, ognuno potrà scegliere il proprio canale preferito, per una sfida all’ultimo ballo. Come tutte le iniziative di Liberti Tutti, anche la Silent Disco è a ingresso gratuito, ricordate però di prenotarvi qui coopfi.info/silent-disco-under30 o qui bit.ly/silentdiscoliberitutti. Liberi Tutti è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con Alter Ego e con il contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Regione Toscana nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it.