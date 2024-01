La “Maria Stuarda” di Zeffirelli in mostra alla Pergola, un grande successo

Firenze, 31 gennaio 2024 – Dopo una proroga, a grande richiesta, di oltre un mese, con migliaia di persone che hanno visitato la mostra anche oltre l'orario degli spettacoli del teatro, si è conclusa – con possibile futuro riallestimento - la mostra dedicata a uno spettacolo epocale come “Maria Stuarda” del Maestro Franco Zeffirelli al Teatro della Pergola curata da Titti Giuliani Foti, giornalista, critica di teatro, scrittrice.

L'idea della mostra, a distanza di quarant’anni da quella storica messa in scena, e in occasione del centenario dalla nascita del Maestro il Teatro della Pergola con la Fondazione Franco Zeffirelli Onlus ha voluto dedicare un doppio allestimento in omaggio a Zeffirelli, a partire dagli scatti di una serata irripetibile, quella della prima assoluta, tra vip e clamori, fino agli storici costumi di Anna Anni, realizzati dalla casa d’arte Cerratelli.

Gli anni Ottanta, tempi di avanguardie, hanno regalato al teatro sperimentazione e innovazione. A distanza di quarant’anni, oltre l’avanguardia, riscopriamo un classico intramontabile, che non ha bisogno di provocazioni per segnare la storia. Il 12 febbraio 1983, nel giorno del sessantesimo compleanno di Franco Zeffirelli, al Teatro della Pergola di Firenze debuttava, appunto , la sua Maria Stuarda, con due regine del teatro, Valentina Cortese e Rossella Falk.

Il successo del Maestro Franco Zeffirelli continua adesso alla Fondazione - piazza san Firenze 5 - fino al 18 febbraio con la straordinaria mostra dei costumi di Romeo e Giulietta. La mostra è visitabile con il biglietto intero d'ingresso. Info sui biglietti https://bit.ly/3OrD9wj +39 320 1637839