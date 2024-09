Karim Wasfi, noto "violoncellista tra le macerie", in un concerto per la pace

Firenze, 19 settembre 2024 – “Peace Through Arts. La pace attraverso l’arte”, questo il titolo del concerto promosso dal Rotary Action Group for Peace (sezione Italia), sabato 21 settembre alle 18 in streaming (al link: https://bit.ly/peacedayconcert), in occasione della Giornata Internazionale della Pace. “Il Chapter Italiano del Rotary Action Group for Peace – spiegano gli organizzatori - è composto da 16 Rotary Club e Rotaract di diversi Distretti italiani, tra cui anche il 2071 della Toscana. Presenteremo un evento da remoto con il Maestro Karim Wasfi, noto “violoncellista tra le macerie”, direttore dell’Orchestra Sinfonica Irachena, che rientra nel progetto di raccolta fondi a favore di Peace through Arts, fondazione creata dallo stesso Maestro Wasfi. Il suo impegno è rivolto ad orfani e giovani in difficoltà che devono superare il trauma della guerra, utilizzando il potere trasformativo della musica. Il Maestro Wasfi – spiegano i rotariani - è riconosciuto a livello internazionale per le sue coraggiose performance nelle aree devastate da attacchi terroristici e ha avviato il primo corso di direzione d’orchestra per donne in Medio Oriente. Ecco perché è importante che quante più persone possibili partecipino a questa risposta artistica alla violenza e si uniscano alla campagna “Musica per la Pace”, che mira a ricostruire i legami comunitari e contrastare la violenza attraverso la musica.” I proventi del concerto sosterranno i programmi di Peace through Arts, che promuovono la guarigione e la pace tramite educazione musicale, arte terapia, prevenzione del terrorismo e de-radicalizzazione. Per contribuire al progetto: https://gofund.me/ff6efeb8 Caterina Ceccuti