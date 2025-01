Firenze, va in scena il balletto romantico Giselle al Teatro Verdi

Firenze, 10 gennaio 2025 – Al teatro Verdi lunedì 13 gennaio alle ore 20,45 sarà di scena ‘Giselle’ balletto in due atti del Russian Classical Ballet. Le musiche sono di Adolphe-Charles Adam, le coreografie di Jean Coralli, libretto Jules- Henri Vernoy De Saint Georges. Fin dalla sua prima messa in scena nel 1841 la leggenda delle Villi, spiriti della tradizione slava, si rinnova ogni anno sui palchi di tutto il mondo. Considerato come uno dei più grandi balletti classici mai rappresentati, l’amore nato dall’inganno riporta al più intimo coinvolgimento. Il robusto e ardito pas de deux del primo atto esalta le abilità dei primi ballerini dove preparazione accademica e carattere espressivo culmina in momenti di forte intensità. Giselle. La giovane e ingenua contadina, Giselle, s’invaghisce di un giovane aristocratico arrivato nel suo villaggio. Durante una battuta di caccia il giovane si traveste per conquistarla, malgrado già fidanzato. Giselle scopre il raggiro, impazzisce e muore per il dolore e la disperazione. Nel bosco notturno le Villi, gli spiriti delle fanciulle morte di crepacuore per amore, vendicheranno la morte costringendo il giovane ad una estenuante e mortale danza vicino alla tomba di Giselle. Sarà il suo fantasma a danzare con lui fino alle luci dell’alba quando le Villi si dissolvono e con loro anche l’ombra di Giselle. Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova conserva integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm. Il balletto romantico Giselle incanta ancora oggi l’immaginario collettivo. Fin dalla sua prima messa in scena nel 1841 la leggenda delle Villi, spiriti della tradizione slava, si rinnova ogni anno sui palchi di tutto il mondo. Considerato come uno dei più grandi balletti classici mai rappresentati, l’amore nato dall’inganno riporta al più intimo coinvolgimento. Il robusto e ardito pas de deux del primo atto esalta le abilità dei primi ballerini dove preparazione accademica e carattere espressivo culmina in momenti di forte intensità. La giovane e ingenua contadina, Giselle, s’invaghisce di un giovane aristocratico arrivato nel suo villaggio. Durante una battuta di caccia il giovane si traveste per conquistarla, malgrado già fidanzato. Giselle scopre il raggiro, impazzisce e muore per il dolore e la disperazione. Nel bosco notturno le Villi, gli spiriti delle fanciulle morte di crepacuore per amore, vendicheranno la morte costringendo il giovane ad una estenuante e mortale danza vicino alla tomba di Giselle. Sarà il suo fantasma a danzare con lui fino alle luci dell’alba quando le Villi si dissolvono e con loro anche l’ombra di Giselle. Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova conserva integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm.